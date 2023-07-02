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Таврійський напрямок: у ворога мінус 17 одиниць техніки та чотири склади боєприпасів

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 20:22
Таврійський напрямок: у ворога мінус 17 одиниць техніки та чотири склади боєприпасів - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Минулої доби втрати окупантів убитими та пораненими на напрямку "Таврія" склали майже дві роти, а також 17 одиниць техніки. Про це повідомив командувач ЗСУ на цьому напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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Командувач повідомив, що окупанти втратили 17 одиниць військової техніки, зокрема танк, протитанкову гармату МТ-12 Рапіра, МТЛБ, два БПЛА Supercam, БПЛА Zala, три гармати 2А36 Гіацинт-Б, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс 9К330 Тор та автомобільну техніку.

Також було знищено чотири склади боєприпасів росіян, повідомив командувач.

  • Вранці 2 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські війська основні зусилля зосереджують на сході – на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
Сергій Бережний
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війнанаступ ЗСУОлександр Тарнавський
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