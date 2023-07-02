Генштаб заявив про важкі бої на трьох напрямках на сході – карта

Генеральний штаб заявив, що російські війська в суботу основні зусилля зосередили на сході – на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

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"[Там] тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень", – йдеться в ранковому зведенні з фронту.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського (Луганська область, 10 км на захід від траси Куп'янськ – Кремінна) та південніше Діброви (Луганська область, південно-західна околиця Кремінної).

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки (на захід від Бахмута).

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

Також росіяни здійснювали атаки в районі Мар'їнки, але їх вдалося відбити.

Про хід українського наступу Генеральний штаб мовчить. Він тільки вказує, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Ракетні війська та артилерія протягом доби уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще один невказаний, але важливий об’єкт ворога.

За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км.

26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновосілківського району під час наступу на півдні.

28 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, ймовірно, 2023 рік буде вирішальним у війні України проти російських загарбників.

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