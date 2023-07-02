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Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 06:55
Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта - Фото
Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Генеральный штаб заявил, что российские войска в субботу основные усилия сосредоточили на востоке – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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"[Там] продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 46 боевых столкновений", – говорится в утренней сводке с фронта.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского (Луганская область, 10 км к западу от трассы Купянск – Кременная) и южнее Дибровы (Луганская область, юго-западная окраина Кременной).

Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (к западу от Бахмута).

Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта

Также россияне совершали атаки в районе Марьинки, но их удалось отбить.

О ходе украинского наступления Генеральный штаб умалчивает. Он только указывает, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один неуказанный, но важный врага.

  • За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.
  • 26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ривнополь Великоновоселковского района во время наступления на юге.
  • 28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.

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Андрей Водяный
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