Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта
Генеральный штаб заявил, что российские войска в субботу основные усилия сосредоточили на востоке – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского (Луганская область, 10 км к западу от трассы Купянск – Кременная) и южнее Дибровы (Луганская область, юго-западная окраина Кременной).
На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (к западу от Бахмута).
На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.
Также россияне совершали атаки в районе Марьинки, но их удалось отбить.
О ходе украинского наступления Генеральный штаб умалчивает. Он только указывает, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.
Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один неуказанный, но важный врага.
- За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.
- 26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ривнополь Великоновоселковского района во время наступления на юге.
- 28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.
Читайте также: Генерал Милли о наступлении ВСУ: Продвигаются неукоснительно, от 500 до 2000 метров в день
Комментарии