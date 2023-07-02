Генштаб заявил о тяжелых боях на трех направлениях на востоке – карта

Генеральный штаб заявил, что российские войска в субботу основные усилия сосредоточили на востоке – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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"[Там] продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 46 боевых столкновений", – говорится в утренней сводке с фронта.



На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского (Луганская область, 10 км к западу от трассы Купянск – Кременная) и южнее Дибровы (Луганская область, юго-западная окраина Кременной).

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (к западу от Бахмута).

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

Также россияне совершали атаки в районе Марьинки, но их удалось отбить.

О ходе украинского наступления Генеральный штаб умалчивает. Он только указывает, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один неуказанный, но важный врага.

За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ривнополь Великоновоселковского района во время наступления на юге.

28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.

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