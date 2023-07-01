Генерал Милли о наступлении ВСУ: Продвигаются стабильно, но это будет "долго и кроваво"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Вашингтоне, заявил, что контрнаступление украинских сил продвигается стабильно, однако будет "длинным и кровавым". Его цитирует The Guardian.

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По словам генерала, наступление Сил обороны "продвигается неукоснительно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день и так далее".

Однако, отметил он, эта контрнаступательная операция будет кровавой, а успех на поле боя займет длительное время.

Милли вновь повторил, что он не удивлен тому, что наступательный прогресс медленнее, чем "некоторые люди и компьютеры могли бы предсказать".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления. Он отметил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.

То же самое говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.

За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв. км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

26 июня стало известно, что ВСУ уволили Ровнополь Великоновоселевского района во время наступления на юге.

28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.

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