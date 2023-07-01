Генерал Милли о наступлении ВСУ: Продвигаются стабильно, но это будет "долго и кроваво"
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Вашингтоне, заявил, что контрнаступление украинских сил продвигается стабильно, однако будет "длинным и кровавым". Его цитирует The Guardian.
По словам генерала, наступление Сил обороны "продвигается неукоснительно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день и так далее".
Однако, отметил он, эта контрнаступательная операция будет кровавой, а успех на поле боя займет длительное время.
Милли вновь повторил, что он не удивлен тому, что наступательный прогресс медленнее, чем "некоторые люди и компьютеры могли бы предсказать".
Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления. Он отметил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.
То же самое говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.
- За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв. км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.
- 26 июня стало известно, что ВСУ уволили Ровнополь Великоновоселевского района во время наступления на юге.
- 28 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предположительно 2023 год будет решающим в войне Украины против российских захватчиков.
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