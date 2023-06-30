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Залужный заявил, что бунт Пригожина не повлиял на наступление ВСУ: Поле боя не изменилось

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 13:38
Залужный заявил, что бунт Пригожина не повлиял на наступление ВСУ: Поле боя не изменилось - Фото
Валерий Залужный (Фото: LIGA.net)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что "мятеж" террористов Группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным не изменил ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, он не уверен, что "бунт" Пригожина повлиял на украинское наступление. 

Залужный отметил, что боевики Вагнера ушли с фронта после оккупации Бахмута месяц назад. 

"Поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений, когда началось восстание. Мы не ощущали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", — сказал Залужный. 

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать Пригожина.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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