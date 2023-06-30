Залужный заявил, что бунт Пригожина не повлиял на наступление ВСУ: Поле боя не изменилось
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что "мятеж" террористов Группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным не изменил ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.
По его словам, он не уверен, что "бунт" Пригожина повлиял на украинское наступление.
Залужный отметил, что боевики Вагнера ушли с фронта после оккупации Бахмута месяц назад.
"Поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений, когда началось восстание. Мы не ощущали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", — сказал Залужный.
Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать Пригожина.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" объявил "поход" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь российского диктатора Путина сообщил, что Пригожин поедет в Беларусь.
- Беларуский диктатор заявил, что боевики Группы Вагнера будут учить беларуских военных.
- После окончания "мятежа" Пригожин объяснил, будто и не хотел свергать власть в РФ, а сам "поход" якобы был выражением протеста для сохранения группировки боевиков и привлечения к ответственности российского командования.
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