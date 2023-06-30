Залужний заявив, що бунт Пригожина не вплинув на наступ ЗСУ: Поле бою та оборона РФ не змінилися

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що "заколот" терористів Групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним не змінив ситуацію на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

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За його словами, він не впевнений, що "бунт" Пригожина вплинув на український наступ.

Залужний зазначив, що бойовики Вагнера пішли з фронту після окупації Бахмута місяць тому.

"Тому на полі бою не відбулося жодних помітних змін, коли сталося повстання. Ми не відчували, що їхній захист десь послабшав або щось таке", — сказав Залужний.

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати Пригожина.

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