Залужний заявив, що бунт Пригожина не вплинув на наступ ЗСУ: Поле бою та оборона РФ не змінилися
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що "заколот" терористів Групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним не змінив ситуацію на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.
За його словами, він не впевнений, що "бунт" Пригожина вплинув на український наступ.
Залужний зазначив, що бойовики Вагнера пішли з фронту після окупації Бахмута місяць тому.
"Тому на полі бою не відбулося жодних помітних змін, коли сталося повстання. Ми не відчували, що їхній захист десь послабшав або щось таке", — сказав Залужний.
Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати Пригожина.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- Білоруський диктатор заявив, що бойовики Групи Вагнера навчатимуть білоруських військових.
- Після закінчення "заколоту" Пригожин пояснив, буцімто і не хотів скидати владу у РФ, а сам "похід" нібито був вираженням протесту задля збереження угрупування бойовиків та притягнення до відповідальності російського командування.
Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні
Коментарі