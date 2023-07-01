Генерал Міллі про наступ ЗСУ: Просуваються стабільно, але це буде "довго та криваво"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, виступаючи у Вашингтоні, заявив, що контрнаступ українських сил просувається стабільно, проте буде "довгим та кривавим". Його цитує The Guardian.

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За словами генерала, наступ Сил оборони "просувається неухильно, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля, 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день, і так далі".

Проте, зазначив він, ця контрнаступальна операція буде кривавою, а досягнення успіху на полі бою займе тривалий час.

Міллі знов повторив, що він не здивований тому, що наступальний прогрес є повільнішим, ніж "деякі люди й комп'ютери могли б передбачити".

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу. Він наголосив на тому, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів.

Те саме казав минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові зараз шукають слабкі місця в обороні росіян.

За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км.

26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні.

28 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, ймовірно, 2023 рік буде вирішальним у війні України проти російських загарбників.

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