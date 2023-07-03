За тиждень ЗСУ на півдні звільнили 28,4 км квадратні, на сході тяжкі бої – Маляр
Впродовж минулого тижня Сили оборони звільнили територію площею 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кілометра квадратних на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На сході відбуваються як наступальні, так і оборонні дії українських захисників.
Сили оборони рухаються вперед на Бахмутському напрямку, а окупанти продовжують вести наступ на – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", – пише Маляр.
На півдні Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
З успіхом відбулись наступальні дії у напрямку Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине, Новосілка – Старомайорське.
Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 квадратних кілометрів.
- Раніше Маляр повідомила, що в окупантів є задача-максимум зупинити український наступ та задача-мінімум – загальмувати та провести свій контрнаступ.
- 3 липня у Генштабі повідомили про важкі бої на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- За минулу добу Сили оборони знищили 600 окупантів, 32 артилерійські системи, гелікоптер та систему ППО російських загарбників.
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