За тиждень ЗСУ на півдні звільнили 28,4 км квадратні, на сході тяжкі бої – Маляр

Впродовж минулого тижня Сили оборони звільнили територію площею 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кілометра квадратних на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На сході відбуваються як наступальні, так і оборонні дії українських захисників.

Сили оборони рухаються вперед на Бахмутському напрямку, а окупанти продовжують вести наступ на – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", – пише Маляр.

На півдні Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

З успіхом відбулись наступальні дії у напрямку Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине, Новосілка – Старомайорське.

Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 квадратних кілометрів.

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