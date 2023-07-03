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Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 20:25
Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась.

"Продолжается бой за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши Силы обороны имели определенный успех", – отметил Маляр.

Однако, по ее словам, ситуация меняется очень стремительно и контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки утрачиваться и восстанавливаться. Армия РФ активно реагирует на все действия ВСУ и создает на угрожающих направлениях три линии обороны, сообщила Маляр.

Она отметила, что на южном фланге в районе Клещиевки ВСУ с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои.

"В самом Бахмуте также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают оккупантам передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", – отметила представитель оборонного ведомства.

  • Сегодня в ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.

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Оксана Житнюк
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войнабахмутАнна Маляр
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