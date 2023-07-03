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Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 20:25
Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась.


"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші Сили оборони мали певний успіх", – зазначив Маляр.

Утім, за її словами, ситуація змінюється дуже стрімко і контроль над одними й тими самими позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Армія РФ активно реагує на всі дії ЗСУ та створює на загрозливих напрямках три лінії оборони, повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на південному фланзі в районі Кліщіївки ЗСУ з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

"У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається  зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають окупантам пересуватись містом та вражають вогнем позиції ворога", – зазначила представниця оборонного відомства.

  • Сьогодні у ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

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Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярбахмут
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