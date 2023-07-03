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ЗСУ: На сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом і Куп'янськом

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03.07.2023, 19:16
ЗСУ: На сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом і Куп'янськом - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, дві третини з яких зосереджені на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

 
Коментуючи вчорашнє повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку і атакують там Білогорівку і Серебрянку, Череватий підтвердив, що цей відтинок фронту залишається лідером за кількістю обстрілів з боку росіян з реактивної та ствольної артилерії.

ЗСУ: На сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом і Куп'янськом

За добу на цьому напрямку росіяни вісім разів штурмували українські позиції, здійснили 595 обстрілів і 16 авіанальотів. ЗСУ знищили 57 окупантів, 78 поранили, ще трьох взяли в полон.

За його словами, на цьому напрямку РФ зібрала досить потужне угруповання чисельністю понад 120 000 осіб. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи бойового армійського резерву (БАРС), територіальні війська, а "з нового" – це штурмові роти Шторм-Z.

Череватий зазначив, що загалом в зоні відповідальності Східного угруповання військ ЗСУ армія РФ зосередила понад 180 000 окупантів. За його словами, Лимано-Куп’янський відтинок фронту "довший", тому там зосереджена більша частина росіян.

На Бахмутському напрямку, як повідомив Череватий, наразі сконцентровано близько 50 000 росіян.

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Оксана Житнюк
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війнасхідКуп'янськЛиманбахмутСергій Череватий
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