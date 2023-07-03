ЗСУ: На сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом і Куп'янськом

Наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, дві третини з яких зосереджені на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Коментуючи вчорашнє повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку і атакують там Білогорівку і Серебрянку, Череватий підтвердив, що цей відтинок фронту залишається лідером за кількістю обстрілів з боку росіян з реактивної та ствольної артилерії.

За добу на цьому напрямку росіяни вісім разів штурмували українські позиції, здійснили 595 обстрілів і 16 авіанальотів. ЗСУ знищили 57 окупантів, 78 поранили, ще трьох взяли в полон.

За його словами, на цьому напрямку РФ зібрала досить потужне угруповання чисельністю понад 120 000 осіб. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи бойового армійського резерву (БАРС), територіальні війська, а "з нового" – це штурмові роти Шторм-Z.

Череватий зазначив, що загалом в зоні відповідальності Східного угруповання військ ЗСУ армія РФ зосередила понад 180 000 окупантів. За його словами, Лимано-Куп’янський відтинок фронту "довший", тому там зосереджена більша частина росіян.

На Бахмутському напрямку, як повідомив Череватий, наразі сконцентровано близько 50 000 росіян.

За минулу добу Сили оборони знищили 600 окупантів, 32 артилерійські системи, гелікоптер та систему ППО російських загарбників.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

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