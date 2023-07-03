ЗСУ: На сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом і Куп'янськом
Наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, дві третини з яких зосереджені на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
Коментуючи вчорашнє повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку і атакують там Білогорівку і Серебрянку, Череватий підтвердив, що цей відтинок фронту залишається лідером за кількістю обстрілів з боку росіян з реактивної та ствольної артилерії.
За добу на цьому напрямку росіяни вісім разів штурмували українські позиції, здійснили 595 обстрілів і 16 авіанальотів. ЗСУ знищили 57 окупантів, 78 поранили, ще трьох взяли в полон.
За його словами, на цьому напрямку РФ зібрала досить потужне угруповання чисельністю понад 120 000 осіб. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи бойового армійського резерву (БАРС), територіальні війська, а "з нового" – це штурмові роти Шторм-Z.
Череватий зазначив, що загалом в зоні відповідальності Східного угруповання військ ЗСУ армія РФ зосередила понад 180 000 окупантів. За його словами, Лимано-Куп’янський відтинок фронту "довший", тому там зосереджена більша частина росіян.
На Бахмутському напрямку, як повідомив Череватий, наразі сконцентровано близько 50 000 росіян.
- За минулу добу Сили оборони знищили 600 окупантів, 32 артилерійські системи, гелікоптер та систему ППО російських загарбників.
- Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
Читайте також: У Міноборони підрахували: минулого тижня ЗСУ "мінусували" техніку Росії кожні 70 хвилин
Коментарі