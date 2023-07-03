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У Міноборони підрахували: минулого тижня ЗСУ "мінусували" техніку Росії кожні 70 хвилин

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 17:59
У Міноборони підрахували: минулого тижня ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася підрахунками відомства, згідно з якими Сили оборони минулого тижня нищили російських окупантів та їхню техніку, в середньому, кожні 70 хвилин.

За словами заступниці Резнікова, йдеться про цілі "високої пріоритетності". За сім днів українські військові уразили:

— 94 місця скупчення військ;
— 22 зенітно-ракетних комплекси;
— 19 складів боєприпасів;
— сім командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – написала Маляр.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на Серебрянський ліс під Кремінною, обороняється на півдні – карта

Мілана Головань
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