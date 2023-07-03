У Міноборони підрахували: минулого тижня ЗСУ "мінусували" техніку Росії кожні 70 хвилин

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася підрахунками відомства, згідно з якими Сили оборони минулого тижня нищили російських окупантів та їхню техніку, в середньому, кожні 70 хвилин.

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За словами заступниці Резнікова, йдеться про цілі "високої пріоритетності". За сім днів українські військові уразили:

— 94 місця скупчення військ;

— 22 зенітно-ракетних комплекси;

— 19 складів боєприпасів;

— сім командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – написала Маляр.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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