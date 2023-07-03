В Минобороны подсчитали: на прошлой неделе ВСУ "минусовали" технику России каждые 70 минут
03.07.2023, 17:59
Фото: Генштаб ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр поделилась подсчетами ведомства, согласно которым Силы обороны на прошлой неделе уничтожали российских оккупантов и их технику, в среднем, каждые 70 минут.
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По словам заместителя Резникова, речь идет о целях "высокой приоритетности". За семь дней украинскими военными было поражено:
— 94 места скопления войск;
— 22 зенитно-ракетных комплекса;
— 19 складов боеприпасов;
— семь командных пунктов.
"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", – написала Маляр.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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