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ВСУ: На востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 19:16
ВСУ: На востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

На востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, две трети из которых сосредоточены на Лимано-Купянском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Комментируя вчерашнее сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что россияне двинулись вперед на Сватовском направлении и атакуют там Белогоровку и Серебрянку, Череватый подтвердил, что этот отрезок фронта остается лидером по количеству обстрелов со стороны россиян из реактивной и ствольной артиллерии.

ВСУ: На востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском

За сутки на этом направлении россияне восемь раз штурмовали украинские позиции, совершили 595 обстрелов и 16 авианалетов. ВСУ уничтожили 57 оккупантов, 78 ранили, еще троих взяли в плен.

По его словам, на этом направлении РФ собрала достаточно мощную группировку численностью более 120 000 человек. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения боевого армейского резерва (БАРС), территориальные войска, а "из нового" – это штурмовые роты Шторм-Z.

Череватый отметил, что в зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ армия РФ сосредоточила более 180 000 оккупантов. По его словам, Лимано-Купянский отрезок фронта "длиннее", поэтому там сосредоточена большая часть россиян.

На Бахмутском направлении, как сообщил Череватый, в настоящее время сконцентрировано около 50 000 россиян.

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Оксана Житнюк
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войнабахмуткупянскЛиманвостокСергей Череватый
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