ВСУ: На востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском

На востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, две трети из которых сосредоточены на Лимано-Купянском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя вчерашнее сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что россияне двинулись вперед на Сватовском направлении и атакуют там Белогоровку и Серебрянку, Череватый подтвердил, что этот отрезок фронта остается лидером по количеству обстрелов со стороны россиян из реактивной и ствольной артиллерии.

За сутки на этом направлении россияне восемь раз штурмовали украинские позиции, совершили 595 обстрелов и 16 авианалетов. ВСУ уничтожили 57 оккупантов, 78 ранили, еще троих взяли в плен.

По его словам, на этом направлении РФ собрала достаточно мощную группировку численностью более 120 000 человек. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения боевого армейского резерва (БАРС), территориальные войска, а "из нового" – это штурмовые роты Шторм-Z.

Череватый отметил, что в зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ армия РФ сосредоточила более 180 000 оккупантов. По его словам, Лимано-Купянский отрезок фронта "длиннее", поэтому там сосредоточена большая часть россиян.

На Бахмутском направлении, как сообщил Череватый, в настоящее время сконцентрировано около 50 000 россиян.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 600 оккупантов, 32 артиллерийские системы, вертолет и систему ПВО российских захватчиков.

В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге, сообщили в Минобороны.

Читайте также: В Минобороны подсчитали: на прошлой неделе ВСУ "минусовали" технику России каждые 70 минут

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.