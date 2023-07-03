У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни

Штурмові роти Шторм-Z відрізняються від вагнерівців тим, що в їхніх лавах немає такої "кривавої дисципліни". Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Журналістка попросила Череватого пояснити, як воюють, наскільки ефективні та що являють собою роти Шторму-Z, особовий склад яких, як і у терористичній організації Група Вагнера, – це ув’язнені.

"Контингент – ви абсолютно маєте рацію – значною мірою схожий. Проте головне, що їх відрізняє, – це відсутність такої кривавої дисципліни [як в Групі Вагнера]. Головним фактором того, чому вагнерівці гнали вперед свої війська, була загроза фізичного знищення. Це розстріл або їхня знаменита кувалда у випадку невиконання низки приписів, зокрема відступ без команди командира, спроба здатись в полон, кинути зброю, невиконання наказу тощо", – зазначив Череватий.

Все вищеперелічене, за його словами, у вагнерівців каралося смертю, але в ротах Шторму-Z цього немає.

"Проте кримінальний контингент схожий, так вони себе і поводять", – додав Череватий.

Після невдалої спроби "походу на Москву" Пригожин поїхав до Білорусі. Путін дав найманцям з Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.

29 червня начальник ГУР Буданов заявив, що наслідками так званого заколоту, влаштованого Пригожиним, стали компрометація керівництва РФ та те, що вагнерівці більше не воюватимуть проти України.

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