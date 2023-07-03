У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни
Штурмові роти Шторм-Z відрізняються від вагнерівців тим, що в їхніх лавах немає такої "кривавої дисципліни". Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
Журналістка попросила Череватого пояснити, як воюють, наскільки ефективні та що являють собою роти Шторму-Z, особовий склад яких, як і у терористичній організації Група Вагнера, – це ув’язнені.
"Контингент – ви абсолютно маєте рацію – значною мірою схожий. Проте головне, що їх відрізняє, – це відсутність такої кривавої дисципліни [як в Групі Вагнера]. Головним фактором того, чому вагнерівці гнали вперед свої війська, була загроза фізичного знищення. Це розстріл або їхня знаменита кувалда у випадку невиконання низки приписів, зокрема відступ без команди командира, спроба здатись в полон, кинути зброю, невиконання наказу тощо", – зазначив Череватий.
Все вищеперелічене, за його словами, у вагнерівців каралося смертю, але в ротах Шторму-Z цього немає.
"Проте кримінальний контингент схожий, так вони себе і поводять", – додав Череватий.
- Після невдалої спроби "походу на Москву" Пригожин поїхав до Білорусі. Путін дав найманцям з Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.
- 29 червня начальник ГУР Буданов заявив, що наслідками так званого заколоту, влаштованого Пригожиним, стали компрометація керівництва РФ та те, що вагнерівці більше не воюватимуть проти України.
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