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У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 19:53
У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни - Фото
Сергій Череватий (скриншот відео)

Штурмові роти Шторм-Z відрізняються від вагнерівців тим, що в їхніх лавах немає такої "кривавої дисципліни". Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.


Журналістка попросила Череватого пояснити, як воюють, наскільки ефективні та що являють собою роти Шторму-Z, особовий склад яких, як і у терористичній організації Група Вагнера, – це ув’язнені.

"Контингент – ви абсолютно маєте рацію – значною мірою схожий. Проте головне, що їх відрізняє, – це відсутність такої кривавої дисципліни [як в Групі Вагнера]. Головним фактором того, чому вагнерівці гнали вперед свої війська, була загроза фізичного знищення. Це розстріл або їхня знаменита кувалда у випадку невиконання низки приписів, зокрема відступ без команди командира, спроба здатись в полон, кинути зброю, невиконання наказу тощо", – зазначив Череватий.

Все вищеперелічене, за його словами, у вагнерівців каралося смертю, але в ротах Шторму-Z цього немає.

"Проте кримінальний контингент схожий, так вони себе і поводять", – додав Череватий.

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Оксана Житнюк
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