В ВСУ объяснили, чем Шторм-Z отличается от Группы Вагнера: Нет такой кровавой дисциплины

Штурмовые роты Шторм-Z отличаются от вагнеровцев тем, что в их рядах нет такой "кровавой дисциплины". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Журналистка попросила Череватого объяснить, как воюют, насколько эффективны и что представляют собой роты Шторма-Z, личный состав которых, как и в террористической организации Группа Вагнера, – это заключенные.

"Контингент – вы абсолютно правы – в значительной степени похож. Однако главное, что их отличает, – это отсутствие такой кровавой дисциплины [как в Группе Вагнера]. Главным фактором того, почему вагнеровцы гнали вперед свои войска, была угроза физического уничтожения. Это расстрел или их знаменитая кувалда в случае невыполнения ряда предписаний, в том числе отступление без команды командира, попытка сдаться в плен, бросить оружие, невыполнение приказа и прочее", – отметил Череватый.

Все вышеперечисленное, по его словам, у вагнеровцев каралось смертью, но в ротах Шторма-Z этого нет.

"Однако криминальный контингент похож, так они себя и ведут", – добавил Череватый.

После неудачной попытки "похода на Москву" Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал наемникам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.

29 июня начальник ГУР Буданов заявил, что результатами так называемого мятежа, устроенного Пригожиным, стали компрометация руководства РФ и то, что вагнеровцы больше не будут воевать против Украины.

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