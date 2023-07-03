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В ВСУ объяснили, чем Шторм-Z отличается от Группы Вагнера: Нет такой кровавой дисциплины

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 19:53
В ВСУ объяснили, чем Шторм-Z отличается от Группы Вагнера: Нет такой кровавой дисциплины - Фото
Сергей Череватый (скриншот видео)

Штурмовые роты Шторм-Z отличаются от вагнеровцев тем, что в их рядах нет такой "кровавой дисциплины". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Журналистка попросила Череватого объяснить, как воюют, насколько эффективны и что представляют собой роты Шторма-Z, личный состав которых, как и в террористической организации Группа Вагнера, – это заключенные.

"Контингент – вы абсолютно правы – в значительной степени похож. Однако главное, что их отличает, – это отсутствие такой кровавой дисциплины [как в Группе Вагнера]. Главным фактором того, почему вагнеровцы гнали вперед свои войска, была угроза физического уничтожения. Это расстрел или их знаменитая кувалда в случае невыполнения ряда предписаний, в том числе отступление без команды командира, попытка сдаться в плен, бросить оружие, невыполнение приказа и прочее", – отметил Череватый.

Все вышеперечисленное, по его словам, у вагнеровцев каралось смертью, но в ротах Шторма-Z этого нет.

"Однако криминальный контингент похож, так они себя и ведут", – добавил Череватый.

Читайте также: Вербовка вагнеровцев приостановлена: неучастие в войне и переезд в Беларусь – росСМИ

Оксана Житнюк
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