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Постріл — ураження: HIMARS знищує російські "Гвоздику", "Град" та "Гіацинт" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 16:54
Відео: 43 Окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила
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З'явилося відео з роботою аеророзвідки разом з артилерійською ракетною системою HIMARS зі знищення техніки російських загарбників. Роботу з аеророзвідки провела 43-тя Окрема Артилерійська Бригада ім. гетьмана Тараса Трясила.

"Ворогу не залишили жодного шансу. Постріл — ураження", – йдеться у повідомленні.

На відео українські захисники послідовно виявляють та знищують три одиниці техніки ворога.

Було зафіксовано моменти знищення російської самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" та корпусної самохідної гармати 2С5 "Гіацинт-С".

Дивіться також: Patriot знищив авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня на Брянщині — відео

Артем Джеріпа
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війнаградаеророзвідкаHIMARSгвоздикагіацинт
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