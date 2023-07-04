З'явилося відео з роботою аеророзвідки разом з артилерійською ракетною системою HIMARS зі знищення техніки російських загарбників. Роботу з аеророзвідки провела 43-тя Окрема Артилерійська Бригада ім. гетьмана Тараса Трясила.
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"Ворогу не залишили жодного шансу. Постріл — ураження", – йдеться у повідомленні.
На відео українські захисники послідовно виявляють та знищують три одиниці техніки ворога.
Було зафіксовано моменти знищення російської самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" та корпусної самохідної гармати 2С5 "Гіацинт-С".
- 16 червня з'явилось відео, як стверджується, зі знищенням ударом HIMARS близько ста окупантів під Кремінною.
- Наприкінці червня в СБУ поділились відео зі знищенням 21 одиниці техніки ворога за тиждень.
- 4 липня Генштаб показав відео знищення артилерією трьох "Градів" росіян на Бахмутському напрямку, які виявили воїни ССО.
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