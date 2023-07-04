Появилось видео с работой аэроразведки вместе с артиллерийской ракетной системой HIMARS по уничтожению техники российских захватчиков. Работу по аэроразведке провела 43-я Отдельная Артиллерийская Бригада им. гетмана Тараса Трясило.
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"Врагу не оставили ни единого шанса. Выстрел – поражение", – говорится в сообщении.
На видео украинские защитники последовательно обнаруживают и уничтожают три единицы техники противника.
Были зафиксированы моменты уничтожения российской самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и корпусной самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С".
- 16 июня появилось видео, как утверждается, с уничтожением ударом HIMARS около ста оккупантов под Кременной.
- В конце июня в СБУ поделились видео с уничтожением 21 единицы техники врага за неделю.
- 4 июля Генштаб показал видео уничтожения артиллерией трех "Градов" россиян на Бахмутском направлении, которые обнаружили воины ССО.
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