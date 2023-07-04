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Выстрел – поражение: HIMARS уничтожает российские "Гвоздику", "Град" и "Гиацинт" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 16:54
Видео: 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило
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Появилось видео с работой аэроразведки вместе с артиллерийской ракетной системой HIMARS по уничтожению техники российских захватчиков. Работу по аэроразведке провела 43-я Отдельная Артиллерийская Бригада им. гетмана Тараса Трясило.

"Врагу не оставили ни единого шанса. Выстрел – поражение", – говорится в сообщении.

На видео украинские защитники последовательно обнаруживают и уничтожают три единицы техники противника.

Были зафиксированы моменты уничтожения российской самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и корпусной самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С".

Смотрите также: Patriot уничтожил авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая в Брянской области — видео

Артём Джерипа
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войнаградгіацинтгвоздикааэроразведкаHIMARS
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