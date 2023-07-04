Появилось видео с работой аэроразведки вместе с артиллерийской ракетной системой HIMARS по уничтожению техники российских захватчиков. Работу по аэроразведке провела 43-я Отдельная Артиллерийская Бригада им. гетмана Тараса Трясило.

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"Врагу не оставили ни единого шанса. Выстрел – поражение", – говорится в сообщении.

На видео украинские защитники последовательно обнаруживают и уничтожают три единицы техники противника.

Были зафиксированы моменты уничтожения российской самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и корпусной самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С".

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