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Бойцы СБУ за неделю уничтожили 21 единицу техники РФ: три "Гвоздики" и станцию РЭБ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 17:55
Видео: СБУ
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Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю поразили 50 единиц техники российских оккупантов. Соответствующее видео было распространено в ведомстве.

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СБУ приводит такой список новых потерь россиян:

→ 5 танков;
→ 3 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика";
→ 2 зенитно-ракетных комплекса;
→ 2 гаубицы Д-30;
→ станция радиоэлектронной борьбы;
→ 16 броневиков;
→ 23 транспортных средств;
→ 6 огневых позиций и более полусотни врагов.

Также в ведомстве отметили, что вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно было поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений и 4 огневых позиции.

В результате совместной работы было поражено еще 200 оккупантов.

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Артём Джерипа
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