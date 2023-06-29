Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю поразили 50 единиц техники российских оккупантов. Соответствующее видео было распространено в ведомстве.

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СБУ приводит такой список новых потерь россиян:

→ 5 танков;

→ 3 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика";

→ 2 зенитно-ракетных комплекса;

→ 2 гаубицы Д-30;

→ станция радиоэлектронной борьбы;

→ 16 броневиков;

→ 23 транспортных средств;

→ 6 огневых позиций и более полусотни врагов.

Также в ведомстве отметили, что вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно было поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений и 4 огневых позиции.

В результате совместной работы было поражено еще 200 оккупантов.

21 июня 2023 появилось видео, на котором бойцы контрразведки СБУ уничтожают 21 единицу техники российских захватчиков.

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