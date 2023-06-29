Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю поразили 50 единиц техники российских оккупантов. Соответствующее видео было распространено в ведомстве.
СБУ приводит такой список новых потерь россиян:
→ 5 танков;
→ 3 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика";
→ 2 зенитно-ракетных комплекса;
→ 2 гаубицы Д-30;
→ станция радиоэлектронной борьбы;
→ 16 броневиков;
→ 23 транспортных средств;
→ 6 огневых позиций и более полусотни врагов.
Также в ведомстве отметили, что вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно было поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений и 4 огневых позиции.
В результате совместной работы было поражено еще 200 оккупантов.
- 21 июня 2023 появилось видео, на котором бойцы контрразведки СБУ уничтожают 21 единицу техники российских захватчиков.
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