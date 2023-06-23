СБУ задержала старшего сержанта Вооруженных Сил: Шпионил за самолетами – фото переписки

Служба безопасности Украины сообщила о задержании "крота" в Вооруженных Силах, которого обвиняют в шпионаже в пользу врага. Утверждается, что он сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ. У подозреваемого на форме виден шеврон старшего сержанта.

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СБУ утверждает, что военнослужащий шпионил за украинскими боевыми самолетами и американскими бронемашинами MaxxPro.

Отмечается, что он был обнаружен во время многоэтапной спецоперации в Житомирской области.

СБУ пишет, что он был задержан во время сбора развединформации об украинских военных объектах.

По данным правоохранителей, подозреваемый собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

Также утверждается, что он передавал оккупантам локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинских защитников.

По приказу российской спецслужбы военнослужащий пытался обнаружить места базирования и перемещения БТР MaxxPro, пишет СБУ.

Задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу на севере государства, говорится в данных следствия.

На фото, размещенном правоохранителями видно, что задержанный носит шеврон старшего сержанта ВСУ.

По информации СБУ, в начале мая военного дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, чтобы тот занимался разведывательно-подрывной деятельностью против Украины.

"Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал разные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался "втемную" использовать своих знакомых", – говорится в сообщении.

Следствие пишет, что для переписки с ФСБ подозреваемый использовал мессенджер Telegram.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение, он находится под стражей.

СБУ опубликовала фото переписки с телефона задержанного.

20 июня 2023 года контрразведка раскрыла вражеского агента, пытавшегося завербовать украинских военных летчиков.

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