СБУ затримала старшого сержанта Збройних Сил: Шпигував за літаками – фото листування

Служба безпеки України повідомила про затримку "крота" у Збройних Силах, якого звинувачує у шпигунстві на користь ворога. Стверджується, що він співпрацював з Федеральною службою безпеки РФ. У підозрюваного на формі видно шеврон старшого сержанта.

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СБУ стверджує, що військовослужбовець шпигував за українськими бойовими літаками та американськими бронемашинами MaxxPro.

Зазначається, що його було виявлено під час багатоетапної спецоперації у Житомирській області.

СБУ пише, що його було затримано під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

За даними правоохоронців, підозрюваний збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Також стверджується, що він передавав окупантам локації складів з боєприпасами й паливно-мастильними матеріалами українських оборонців.

За наказом російської спецслужби військовослужбовець намагався виявити місця базування та переміщення БТР MaxxPro, пише СБУ.

Затриманим виявився місцевий мешканець, який мобілізувався до лав ЗСУ та проходив службу на півночі держави, йдеться у даних слідства.

На фото, розміщеному правоохоронцями видно, що затриманий носить шеврон старшого сержанта ЗСУ.

За інформацією СБУ, на початку травня військового дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, аби той займався розвідувально-підривною діяльністю проти України.

"Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "втемну" використовувати своїх знайомих", – йдеться у повідомленні.

Слідство пише, що для листування з ФСБ підозрюваний використовував месенджер Telegram.

Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення, він перебуває під вартою.

СБУ опублікувало фото листування з телефону затриманого.

20 червня 2023 року контррозвідка розкрила ворожого агента, який намагався завербувати українських військових льотчиків.

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