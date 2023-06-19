СБУ заявила про затримання співробітника Укрзалізниці, який хотів підірвати залізницю

Контррозвідка Служби безпеки заявила про викриття агента російської розвідки, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

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За інформацією СБУ, затриманий – працівник Укрзалізниці, якого на початку 2023 року завербував кадровий співробітник російської військової розвідки.

У прокуратурі уточнили, що це мешканець Павлограда, працівник відділення УЗ – Придніпровська залізниця.

Контррозвідка встановила, що фігурант збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, залученої в контрнаступальних операціях українських військ.

Він фіксував координати залізничних станцій та мостів, якими йде передислокація важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони.

"Російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах Укрзалізниці за участю завербованого агента", – йдеться у повідомленні.

Окупанти мали намір зірвати постачання пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Співробітники СБУ під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили гранати Ф-1 та РГД-5; карабін; велику кількість патронів до стрілецької зброї; димові шашки.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями: держзрада, вчинена в умовах воєнного стану; незаконне поводження зі зброєю.

14 червня СБУ заявила, що затримала російського "крота" у лавах ЗСУ, який хотів "злити" росіянам напрямки українського контрнаступу.

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