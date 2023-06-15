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Затримано агента ФСБ, який наводив російські ракети на задіяні у контрнаступі підрозділи – СБУ

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 12:58
Затримано агента ФСБ, який наводив російські ракети на задіяні у контрнаступі підрозділи – СБУ - Фото
Фото: СБУ

За даними пресслужби СБУ, на Донеччині затримано агента ФСБ, який наводив російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом.

Зловмисник, повідомляє СБУ, передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.

Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів ЗСУ.

У СБУ кажуть, що затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання.

У затриманого вилучено мобільний телефон з підготовленими до надсилання файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також: СБУ заявила, що взяла "крота" у ЗСУ: РФ дала завдання дізнатись, коли і де контрнаступ

Вадим Ребрина
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