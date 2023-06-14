СБУ заявила, що взяла "крота" у ЗСУ: РФ дала завдання дізнатись, коли і де контрнаступ

Служба безпеки України заявила, що затримала російського "крота" у лавах Збройних Сил України, який хотів "злити" росіянам напрямки українського контрнаступу. Багатоетапну операцію із затримання було проведено у Дніпропетровській області, повідомляє СБУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Українська спецслужба стверджує, що "агентом ГРУ" виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Він проходив службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці 2022-го його дистанційно завербував співробітник воєнної розвідки РФ. За вказівкою агресора фігурант нібито збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях.

"Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", – повідомили в СБУ.

Також, за даними спецслужби, чоловік намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

В СБУ зазначили, що спочатку фігурант підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі та потрапила у поле зору ГРУ. Згодом чоловіка вивели на прямий зв’язок з російською воєнною розвідкою, вони спілкувались через Telegram.

Фігуранта було затримано під час виконання ворожого завдання, йому повідомили про підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (загрожує довічне). Наразі він перебуває під вартою.

Вчора СБУ повідомила, що затримала мешканця Дніпропетровщини, який шпигував для РФ за українськими центрами підготовки до контрнаступу.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру ідеолога Путіна, пропагандиста Дугіна – за двома статтями

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.