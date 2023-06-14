RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ заявила, що взяла "крота" у ЗСУ: РФ дала завдання дізнатись, коли і де контрнаступ

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 14:57
СБУ заявила, що взяла
Військовий шеврон з малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

Служба безпеки України заявила, що затримала російського "крота" у лавах Збройних Сил України, який хотів "злити" росіянам напрямки українського контрнаступу. Багатоетапну операцію із затримання було проведено у Дніпропетровській області, повідомляє СБУ.

Українська спецслужба стверджує, що "агентом ГРУ" виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Він проходив службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці 2022-го його дистанційно завербував співробітник воєнної розвідки РФ. За вказівкою агресора фігурант нібито збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях.

"Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", – повідомили в СБУ.

Також, за даними спецслужби, чоловік намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

В СБУ зазначили, що спочатку фігурант підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі та потрапила у поле зору ГРУ. Згодом чоловіка вивели на прямий зв’язок з російською воєнною розвідкою, вони спілкувались через Telegram.

Фігуранта було затримано під час виконання ворожого завдання, йому повідомили про підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (загрожує довічне). Наразі він перебуває під вартою.

СБУ заявила, що взяла "крота" у ЗСУ: РФ дала завдання дізнатись, коли і де контрнаступ
  • Вчора СБУ повідомила, що затримала мешканця Дніпропетровщини, який шпигував для РФ за українськими центрами підготовки до контрнаступу.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру ідеолога Путіна, пропагандиста Дугіна – за двома статтями

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуагентгруенергодарконтрнаступкрот
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 