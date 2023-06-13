Затримано агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки до контрнаступу – СБУ
СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини, який намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, що готуються до можливого перекидання на фронт. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з повідомленням, чоловік за вказівкою ФСБ РФ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.
Основним його завданням було отримання інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ.
"Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", – йдеться у повідомленні.
За кожне виконане завдання він отримував від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта.
Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".
У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів.
Для виконання завдань ФСБ чоловік самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.
З метою конспірації, агент створив декілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Наразі він перебуває під вартою.
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