RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Затримано агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки до контрнаступу – СБУ

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 14:41
Затримано агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки до контрнаступу – СБУ - Фото
Фото: СБУ

СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини, який намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, що готуються до можливого перекидання на фронт. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, чоловік за вказівкою ФСБ РФ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Основним його завданням було отримання інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ.

"Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", – йдеться у повідомленні.

За кожне виконане завдання він отримував від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".

У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів.

Для виконання завдань ФСБ чоловік самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.

З метою конспірації, агент створив декілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Затримано агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки до контрнаступу – СБУ

Затримано агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки до контрнаступу – СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Наразі він перебуває під вартою.

Читайте також: Підняв прапор РФ над Вовчанськом та "вибивав" гроші: колаборант отримав 15 років ув'язнення

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 