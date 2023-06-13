Задержан агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки к контрнаступлению – СБУ
СБУ задержала жителя Днепропетровской области, который пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, готовящихся к возможной переброске на фронт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, мужчина по указанию ФСБ РФ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.
Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ.
"Прежде всего он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на фронт", – говорится в сообщении.
За каждое выполненное задание он получал от своего куратора из ФСБ денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку фигуранта.
Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, два месяца назад дистанционно завербованный спецслужбой РФ и получивший оперативный псевдоним "Геральт".
В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.
Для выполнения задач ФСБ мужчина самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования сил обороны.
С целью конспирации агент создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведданные агрессору.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В настоящее время он находится под стражей.
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