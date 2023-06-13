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Задержан агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки к контрнаступлению – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 14:41
Задержан агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки к контрнаступлению – СБУ - Фото
Фото: СБУ

СБУ задержала жителя Днепропетровской области, который пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, готовящихся к возможной переброске на фронт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, мужчина по указанию ФСБ РФ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ.

"Прежде всего он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на фронт", – говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание он получал от своего куратора из ФСБ денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку фигуранта.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, два месяца назад дистанционно завербованный спецслужбой РФ и получивший оперативный псевдоним "Геральт".

В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.

Для выполнения задач ФСБ мужчина самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования сил обороны.

С целью конспирации агент создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведданные агрессору.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Задержан агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки к контрнаступлению – СБУ

Задержан агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки к контрнаступлению – СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В настоящее время он находится под стражей.

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Вадим Ребрина
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