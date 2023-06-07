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Поднял флаг РФ над Волчанском и "выбивал" деньги: коллаборант получил 15 лет заключения

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 12:42
Поднял флаг РФ над Волчанском и
Фото: СБУ

Суд назначил 15 лет заключения коллаборанту, поднявшему флаг РФ над Волчанском Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, собиравшей доказательную базу против предателя.

СБУ задержала коллаборанта в сентябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Волчанске.

Отмечается, что осужденным является 45-летний местный уголовник по прозвищу Чиж.

Он работал на Федеральную службу безопасности РФ и террористическую организацию Группа Вагнера.

После захвата Волчанска россиянами злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев". Каждый из них ставил предателю разные задачи, пишет СБУ.

Фото: CБУ

По указанию спецслужбы РФ коллаборант должен был возглавить Волчанский район.

Злоумышленник организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего городского головы среди местных жителей. Такие "меры" были замаскированы под раздачу российской "гуманитарной помощи".

После этого предатель поднял флаг России на флагштоке в центре города. Подобные пропагандистские акции он освещал в своем Telegram-канале и в эфире российских пропагандистских каналов.

Также коллаборант принимал участие в похищении представителей Волчанской территориальной общины.

По указанию командира террористов Вагнера он "выбивал" деньги из местных фермеров за "пользование землей".

В случае отказа платить он угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой.

Он требовал до $50 за гектар земли: $20 за "право сеять и обрабатывать землю", $30 – чтобы иметь возможность собрать урожай.

В течение марта 2022 года злоумышленник отобрал у фермеров почти 10 млн грн и передал их оккупантам.

Он признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Фото: CБУ
  • 29 мая 2023 года контрразведка СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста, его обвиняют в работе на ФСБ России и "наведении" российских ракет на Украину.
  • 6 июня СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Витязевой, которая в 2015 году сбежала из Одессы в Москву.

Читайте также: Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий, как не стать коллаборантом

Артём Джерипа
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