Підняв прапор РФ над Вовчанськом та "вибивав" гроші: колаборант отримав 15 років ув'язнення

Суд призначив 15 років ув'язнення колаборанту, який підняв прапор РФ над Вовчанськом Харківської області. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, яка збирала доказову базу проти зрадника.

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СБУ затримала колаборанта у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у деокупованому Вовчанську.

Зазначається, що засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько Чиж.

Він працював на Федеральну службу безпеки РФ та терористичну організацію Група Вагнера.

Після захоплення Вовчанська росіянами зловмисник добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання, пише СБУ.

За вказівкою спецслужби РФ колаборант мав очолити Вовчанський район.

Зловмисник організував незаконний збір підписів за відставку чинного міського голови серед місцевих жителів. Такі "заходи" були замасковані під роздачу російської "гуманітарної допомоги".

Після цього зрадник підняв прапор Росії на флагштоці у центрі міста. Подібні пропагандистські акції він висвітлював у своєму Telegram-каналі та в етерах російських пропагандистських каналів.

Також колаборант брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

За вказівкою командира терористів Вагнера він "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "користування землею".

У разі відмови платити він погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, але й фізичною розправою.

Він вимагав до $50 за кожен гектар землі: $20 за "право сіяти та обробляти землю", $30 – щоб мати можливість зібрати врожай.

Впродовж березня 2022 року зловмисник відібрав у фермерів майже 10 млн грн та передав їх окупантам.

Його визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

29 травня 2023 року контррозвідка СБУ затримала ексдепутата-комуніста, його звинувачують у роботі на ФСБ Росії та "наведенні" російських ракет на Україну.

6 червня СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Вітязєвій, яка у 2015 році втекла з Одеси до Москви.

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