СБУ повідомила про підозру ідеолога Путіна, пропагандиста Дугіна – за двома статтями

Служба безпеки повідомила про підозру ідеологу "русского мира", пропагандисту Олександра Дугіна за статтями про геноцид та посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомляє СБУ.

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Як наголошується, СБУ зібрала доказову базу на главу прокремлівської міжнародної організації Евразийское движение Дугіна.

"Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики Росії та геноциду українського народу", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у своїх виступах, друкованих виданнях та публікаціях Дугін вже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави та закликає до збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Дугін одним із перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Він відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців та цивільної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Дугіну про підозру за двома статтями:

- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;

– геноцид.

Зазначається, що Дугін переховується від правосуддя на території Росії, і СБУ проводить комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

20 серпня 2022 року в Росії підірвали джип Дугіна, в якому перебувала його дочка – теж пропагандистка.

6 жовтня Євросоюз ввів санкції проти Дугіна.

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