СБУ сообщила о подозрении идеологу Путина, пропагандисту Дугину – по двум статьям

Служба безопасности сообщила о подозрении идеологу "русского мира", пропагандисту Александру Дугину по статьям о геноциде и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации Евразийское движение Дугина.

"Фигурант является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в своих выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.

В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.

Он открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Дугину о подозрении по двум статьям:

- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

- геноцид.

Отмечается, что Дугин скрывается от правосудия на территории России, и СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

20 августа 2022 года в России взорвали джип Дугина, в котором находилась его дочь – тоже пропагандистка.

6 октября Евросоюз ввел санкции против Дугина.

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