СБУ сообщила о подозрении идеологу Путина, пропагандисту Дугину – по двум статьям
Служба безопасности сообщила о подозрении идеологу "русского мира", пропагандисту Александру Дугину по статьям о геноциде и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает СБУ.
Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации Евразийское движение Дугина.
"Фигурант является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в своих выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.
В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.
Он открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Дугину о подозрении по двум статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- геноцид.
Отмечается, что Дугин скрывается от правосудия на территории России, и СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
- 20 августа 2022 года в России взорвали джип Дугина, в котором находилась его дочь – тоже пропагандистка.
- 6 октября Евросоюз ввел санкции против Дугина.
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