UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заявила, что взяла "крота" в ВСУ: РФ дала задание узнать, когда и где контрнаступление

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 14:57
СБУ заявила, что взяла
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Служба безопасности Украины заявила, что задержала российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины, который хотел "слить" россиянам направления украинского контрнаступления. Многоэтапная операция по задержанию была проведена в Днепропетровской области, сообщает СБУ.

Украинская спецслужба утверждает, что "агентом ГРУ" оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Он проходил службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце 2022-го его дистанционно завербовал сотрудник военной разведки РФ. По указанию агрессора фигурант якобы собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях.

"В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочное" задание от своего "куратора" – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

В СБУ отметили, что сначала фигурант поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ. Впоследствии мужчину вывели на прямую связь с российской военной разведкой, они общались через Telegram.

Фигурант был задержан во время выполнения вражеского задания, ему сообщили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения (грозит пожизненное). Сейчас он находится под стражей.

СБУ заявила, что взяла "крота" в ВСУ: РФ дала задание узнать, когда и где контрнаступление
  • Вчера СБУ сообщила, что задержала жителя Днепропетровской области, который шпионил для РФ за украинскими центрами подготовки к контрнаступлению.

Читайте также: СБУ уведомила о подозрении идеолога Путина, пропагандиста Дугина – по двум статьям

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кротвойнасбуагентгруЭнергодарконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 