СБУ заявила, что взяла "крота" в ВСУ: РФ дала задание узнать, когда и где контрнаступление

Служба безопасности Украины заявила, что задержала российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины, который хотел "слить" россиянам направления украинского контрнаступления. Многоэтапная операция по задержанию была проведена в Днепропетровской области, сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинская спецслужба утверждает, что "агентом ГРУ" оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Он проходил службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце 2022-го его дистанционно завербовал сотрудник военной разведки РФ. По указанию агрессора фигурант якобы собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях.

"В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочное" задание от своего "куратора" – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

В СБУ отметили, что сначала фигурант поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ. Впоследствии мужчину вывели на прямую связь с российской военной разведкой, они общались через Telegram.

Фигурант был задержан во время выполнения вражеского задания, ему сообщили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения (грозит пожизненное). Сейчас он находится под стражей.

Вчера СБУ сообщила, что задержала жителя Днепропетровской области, который шпионил для РФ за украинскими центрами подготовки к контрнаступлению.

Читайте также: СБУ уведомила о подозрении идеолога Путина, пропагандиста Дугина – по двум статьям

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.