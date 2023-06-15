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Контрнаступление. Задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на украинские войска – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 12:58
Контрнаступление. Задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на украинские войска – СБУ - Фото
Фото: СБУ

По данным пресс-службы СБУ, в Донецкой области задержан агент ФСБ, который наводил российские С-300 на передовые позиции украинских войск под Бахмутом.

Злоумышленник, сообщает СБУ, передавал в ФСБ локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.

Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Развединформация нужна была захватчикам для осуществления массированных ударов из российских зенитно-ракетных комплексов С-300 по районам сосредоточения подразделений ВСУ.

В СБУ говорят, что задержали фигуранта во время выполнения им вражеского задания.

У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к отправке файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.

По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть Одноклассники.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Вадим Ребрина
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