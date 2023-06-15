Контрнаступление. Задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на украинские войска – СБУ
По данным пресс-службы СБУ, в Донецкой области задержан агент ФСБ, который наводил российские С-300 на передовые позиции украинских войск под Бахмутом.
Злоумышленник, сообщает СБУ, передавал в ФСБ локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.
Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.
Развединформация нужна была захватчикам для осуществления массированных ударов из российских зенитно-ракетных комплексов С-300 по районам сосредоточения подразделений ВСУ.
В СБУ говорят, что задержали фигуранта во время выполнения им вражеского задания.
У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к отправке файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.
По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть Одноклассники.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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