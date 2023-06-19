СБУ заявила о задержании сотрудника Укрзалізниці, который хотел взорвать железную дорогу
Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении агента российской разведки, который для срыва контрнаступления ВСУ хотел взорвать железную дорогу в Днепропетровской области. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.
По информации СБУ, задержанный – работник Укрзалізниці, которого в начале 2023 года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.
В прокуратуре уточнили, что это житель Павлограда, работник отделения УЗ – Приднепровская железная дорога.
Контрразведка установила, что фигурант собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.
Он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.
"Российские захватчики рассматривали вариант диверсии на объектах Укрзалізниці с участием завербованного агента", – говорится в сообщении.
Оккупанты намеревались сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.
Сотрудники СБУ во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5; карабин; большое количество патронов к стрелковому оружию; дымовые шашки.
Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям: госизмена, совершенная в условиях военного положения; незаконное обращение с оружием.
- 14 июня СБУ заявила, что задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который хотел "слить" россиянам направления украинского контрнаступления.
Читайте также: Контрнаступление. Задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на украинские войска – СБУ
Комментарии