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СБУ заявила о задержании сотрудника Укрзалізниці, который хотел взорвать железную дорогу

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 10:43
СБУ заявила о задержании сотрудника Укрзалізниці, который хотел взорвать железную дорогу - Фото
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении агента российской разведки, который для срыва контрнаступления ВСУ хотел взорвать железную дорогу в Днепропетровской области. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

По информации СБУ, задержанный – работник Укрзалізниці, которого в начале 2023 года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

В прокуратуре уточнили, что это житель Павлограда, работник отделения УЗ – Приднепровская железная дорога.

Контрразведка установила, что фигурант собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

"Российские захватчики рассматривали вариант диверсии на объектах Укрзалізниці с участием завербованного агента", – говорится в сообщении.

Оккупанты намеревались сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Сотрудники СБУ во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5; карабин; большое количество патронов к стрелковому оружию; дымовые шашки.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям: госизмена, совершенная в условиях военного положения; незаконное обращение с оружием.

  • 14 июня СБУ заявила, что задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который хотел "слить" россиянам направления украинского контрнаступления.

Читайте также: Контрнаступление. Задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на украинские войска – СБУ

Наталья Медведева
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