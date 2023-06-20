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Контррозвідка розкрила агента РФ, який намагався завербувати військових льотчиків – СБУ

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 14:26
Контррозвідка розкрила агента РФ, який намагався завербувати військових льотчиків – СБУ - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту російських спецслужб, який намагався переманити українських військових пілотів на бік Росії.

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За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний – військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська, — збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він зв'язався з одним із командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше проходив льотне навчання, і запропонував допомогу у війні проти України, стверджує СБУ.

Слідство вважає, що підозрюваний, використовуючи особисті зв'язки, складав списки пілотів Повітряних сил ЗСУ, і зібрані ним відомості окупанти планували використовувати для перевербування українських льотчиків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант ховається на тимчасово окупованій території України. Співробітники СБУ проводять заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Фото – СБУ
  • 16 червня СБУ повідомила про підозру двом жителям Одеси, які на замовлення російських пропагандистів знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.
  • 17 червня СБУ повідомила про підозру соратнику ватажка терористичного угруповання Вагнер, кремлівському політтехнологу Олександру Малькевичу.

Сергій Бережний
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