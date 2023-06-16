Знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру – підозри отримали два одесити
Служба безпеки України повідомила про підозру двом мешканцям Одеси, які на замовлення російських пропагандистів знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.
СБУ заявила, що зібрала доказову базу на двох мешканців Одеси, які знімали постановочні відео на замовлення російських телеканалів.
Колишній оператор державного телебачення в Одесі вже після лютого 2022 року почав співпрацювати з російським телеканалом і погодився зняти для нього провокаційне відео про хід мобілізації в Україні. За 8000 грн він найняв свого знайомого, який у цьому відео відіграв роль військкома, вважає СБУ.
Перевіряється причетність підозрюваного до зйомки низки сюжетів на замовлення про події, пов'язані з Києво-Печерською лаврою.
СБУ вважає, що підозрюваний потрапив у поле зору російських пропагандистів, оскільки активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини.
Під час обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили, серед іншого, електронні носії з доказами протиправної діяльності,
чорнові записи та акторський реквізит (військова форма і засоби гримування).
Обидва зловмисники отримали підозри у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та за іншими статтями. У разі ухвалення судом обвинувального вироку їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для них обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- 7 червня стало відомо, що суд призначив 15 років ув'язнення колаборанту, який підняв прапор РФ над Вовчанськом Харківської області.
- Колаборанта, який здавав окупантам розташування частин ЗСУ на Лиманському напрямку, засуджено судом на 13 років позбавлення волі.
Коментарі