Знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру – підозри отримали два одесити

Служба безпеки України повідомила про підозру двом мешканцям Одеси, які на замовлення російських пропагандистів знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

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СБУ заявила, що зібрала доказову базу на двох мешканців Одеси, які знімали постановочні відео на замовлення російських телеканалів.

Колишній оператор державного телебачення в Одесі вже після лютого 2022 року почав співпрацювати з російським телеканалом і погодився зняти для нього провокаційне відео про хід мобілізації в Україні. За 8000 грн він найняв свого знайомого, який у цьому відео відіграв роль військкома, вважає СБУ.

Перевіряється причетність підозрюваного до зйомки низки сюжетів на замовлення про події, пов'язані з Києво-Печерською лаврою.

СБУ вважає, що підозрюваний потрапив у поле зору російських пропагандистів, оскільки активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини.

Під час обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили, серед іншого, електронні носії з доказами протиправної діяльності,

чорнові записи та акторський реквізит (військова форма і засоби гримування).

Обидва зловмисники отримали підозри у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та за іншими статтями. У разі ухвалення судом обвинувального вироку їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для них обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

7 червня стало відомо, що суд призначив 15 років ув'язнення колаборанту, який підняв прапор РФ над Вовчанськом Харківської області.

Колаборанта, який здавав окупантам розташування частин ЗСУ на Лиманському напрямку, засуджено судом на 13 років позбавлення волі.

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