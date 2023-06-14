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Колаборант переховувався на Львівщині, але був знайдений і засуджений на 13 років – СБУ

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 16:34
Колаборант переховувався на Львівщині, але був знайдений і засуджений на 13 років – СБУ - Фото
Фото - СБУ

Колаборанта, який здавав окупантам розташування підрозділив ЗСУ на Лиманському напрямку, засуджено судом на 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Після початку повномасштабного вторгнення злочинець передавав окупантам дані про розташування Сил оборони на Лиманському напрямку.

Після деокупації регіону він спробував втекти у Львівську область під виглядом "біженця".

За даними СБУ, злочинець планував відновити контакти з окупантами та передавати їм розвіддані по західних регіонах, проте наприкінці грудня 2022 року його було виявлено та затримано.

Суд вважав, що за результатами розслідування він повністю викритий і засудив його до 13 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.

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Сергій Бережний
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