Колаборант переховувався на Львівщині, але був знайдений і засуджений на 13 років – СБУ
Колаборанта, який здавав окупантам розташування підрозділив ЗСУ на Лиманському напрямку, засуджено судом на 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Після початку повномасштабного вторгнення злочинець передавав окупантам дані про розташування Сил оборони на Лиманському напрямку.
Після деокупації регіону він спробував втекти у Львівську область під виглядом "біженця".
За даними СБУ, злочинець планував відновити контакти з окупантами та передавати їм розвіддані по західних регіонах, проте наприкінці грудня 2022 року його було виявлено та затримано.
Суд вважав, що за результатами розслідування він повністю викритий і засудив його до 13 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.
- 7 червня стало відомо, що суд призначив 15 років ув'язнення колаборанту, який підняв прапор РФ над Вовчанськом Харківської області.
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