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Коллаборант скрывался в Львовской области, но был найден и осужден на 13 лет – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 16:34
Коллаборант скрывался в Львовской области, но был найден и осужден на 13 лет – СБУ - Фото
Фото - СБУ

Коллаборант, который сдавал оккупантам расположение частей ВСУ на Лиманском направлении, осужден судом на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. 

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После начала полномасштабного вторжения преступник передавал оккупантам данные о местах расположения Сил обороны на Лиманском направлении. 

После деоккупации региона он попытался скрыться во Львовской области под видом "беженца".

По данным СБУ, преступник планировал возобновить контакты с оккупантами и передавать им разведданные по западным регионам, однако в конце декабря 2022 года был выявлен и задержан.

Суд счел, что по результатам расследования он полностью изобличен, и приговорил его к 13 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.

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Сергей Бережной
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