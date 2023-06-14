Коллаборант скрывался в Львовской области, но был найден и осужден на 13 лет – СБУ
Коллаборант, который сдавал оккупантам расположение частей ВСУ на Лиманском направлении, осужден судом на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
После начала полномасштабного вторжения преступник передавал оккупантам данные о местах расположения Сил обороны на Лиманском направлении.
После деоккупации региона он попытался скрыться во Львовской области под видом "беженца".
По данным СБУ, преступник планировал возобновить контакты с оккупантами и передавать им разведданные по западным регионам, однако в конце декабря 2022 года был выявлен и задержан.
Суд счел, что по результатам расследования он полностью изобличен, и приговорил его к 13 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.
- 7 июня стало известно, что суд назначил 15 лет заключения коллаборанту, поднявшему флаг РФ над Волчанском Харьковской области.
Читайте также: Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий, как не стать коллаборантом
Комментарии