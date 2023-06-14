Коллаборант скрывался в Львовской области, но был найден и осужден на 13 лет – СБУ

Коллаборант, который сдавал оккупантам расположение частей ВСУ на Лиманском направлении, осужден судом на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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После начала полномасштабного вторжения преступник передавал оккупантам данные о местах расположения Сил обороны на Лиманском направлении.

После деоккупации региона он попытался скрыться во Львовской области под видом "беженца".

По данным СБУ, преступник планировал возобновить контакты с оккупантами и передавать им разведданные по западным регионам, однако в конце декабря 2022 года был выявлен и задержан.

Суд счел, что по результатам расследования он полностью изобличен, и приговорил его к 13 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.

7 июня стало известно, что суд назначил 15 лет заключения коллаборанту, поднявшему флаг РФ над Волчанском Харьковской области.

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