Снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре – подозрения получили два одессита

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые по заказу российских пропагандистов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре.

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СБУ заявила, что собрала доказательную базу на двух жителей Одессы, которые снимали постановочные видео по заказам российских телеканалов.

Бывший оператор государственного телевидения в Одессе уже после февраля 2022 гола начал сотрудничать с российским телеканалом и согласился снять для него провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8000 грн он нанял своего знакомого, который в этом видео сыграл роль военкома, полагает СБУ.

Проверяется причастность подозреваемого к съемке ряда заказных сюжетов о событиях, связанных с Киево-Печерской лаврой.

СБУ считает, что подозреваемый попал в поле зрения российских пропагандистов, так как активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления.

В ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники СБУ обнаружили и изъяли, в числе прочего, электронные носители с доказательствами противоправной деятельности,

черновые записи и актерский реквизит (военная форма и средства гримирования).

Оба злоумышленника получили подозрения в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и по другим статьям. В случае вынесения судом обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для них избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей.

7 июня стало известно, что суд назначил 15 лет заключения коллаборанту, поднявшему флаг РФ над Волчанском Харьковской области.

Коллаборант, который сдавал оккупантам расположение частей ВСУ на Лиманском направлении, осужден судом на 13 лет лишения свободы.

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