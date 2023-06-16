Снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре – подозрения получили два одессита
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые по заказу российских пропагандистов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре.
СБУ заявила, что собрала доказательную базу на двух жителей Одессы, которые снимали постановочные видео по заказам российских телеканалов.
Бывший оператор государственного телевидения в Одессе уже после февраля 2022 гола начал сотрудничать с российским телеканалом и согласился снять для него провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8000 грн он нанял своего знакомого, который в этом видео сыграл роль военкома, полагает СБУ.
Проверяется причастность подозреваемого к съемке ряда заказных сюжетов о событиях, связанных с Киево-Печерской лаврой.
СБУ считает, что подозреваемый попал в поле зрения российских пропагандистов, так как активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления.
В ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники СБУ обнаружили и изъяли, в числе прочего, электронные носители с доказательствами противоправной деятельности,
черновые записи и актерский реквизит (военная форма и средства гримирования).
Оба злоумышленника получили подозрения в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и по другим статьям. В случае вынесения судом обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для них избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей.
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