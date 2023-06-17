СБУ повідомила про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику Пригожина

Служба безпеки повідомила про підозру соратнику ватажка терористичного угрупування Вагнер Євгена Пригожина, кремлівському політтехнологу Олександру Малькевичу. Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, співробітники СБУ зібрали доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії Таврія, яка працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Встановлено, що запуском ворожого медіапроєкту займався кремлівський політтехнолог Малькевич.

За даними СБУ, підозрюваний з 2018 року входить до найближчого оточення Пригожина.

"Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти в різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту", – повідомили у спецслужбі.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Малькевич запустив в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення так звану ТРК Таврія.

Новий пропагандистський ресурс використали для поширення фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні та на підтримку псевдореферендуму про "приєднання" Херсонської області до Росії.

Керівником ТРК Таврія став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації "ДНР" та колишній голова прокремлівського телеканалу Оплот у тимчасово окупованому Донецьку. До "штату" увійшли ще кілька його однодумців.

Слідчі СБУ повідомили Малькевичу, Абдулаєву та ще шести їх підлеглим про підозру за статті про колабораційну діяльність.

Наразі фігуранти ховаються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України.

16 червня СБУ повідомила про підозру двом жителям Одеси, які на замовлення російських пропагандистів знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

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