СБУ сообщила о подозрении кремлевскому политтехнологу, соратнику Пригожина

Служба безопасности сообщила о подозрении соратнику главаря террористической группировки Вагнер Евгения Пригожина, кремлевскому политтехнологу Александру Малькевичу. Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, сотрудники СБУ собрали доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании Таврия, которая работает во временно оккупированной части Херсонской области.

Установлено, что запуском вражеского медиапроекта занимался кремлевский политтехнолог Малькевич.

По данным СБУ, подозреваемый с 2018 года входит в ближайшее окружение Пригожина.

"Именно при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента", – сообщили в спецслужбе.

Как отмечается, после начала полномасштабного вторжения России в Уукраину Малькевич запустил в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Суспильного телевидения так называемую ТРК Таврия.

Новый пропагандистский ресурс использовали для распространения фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине и поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонской области к России.

Руководителем ТРК Таврия стал Исмаил Абдулаев – пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала Оплот во временно оккупированном Донецке. В "штат" вошли еще несколько его единомышленников.

Следователи СБУ сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести их подчиненным о подозрении по статье о коллаборационной деятельность.

Сейчас фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.

16 июня СБУ сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые по заказу российских пропагандистов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре.

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