Призывал к "демонтажу" Украины. Пропагандист с телеканалов Медведчука осужден на 10 лет
Пропагандист, "эксперт" с телеканалов Медведчука Михаил Шпир, который призывал уничтожить Украину, приговорен к 10 годам заключения. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.
Как отмечается, прокремлевский пропагандист Шпир прославлял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию Украины.
Он призывал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий.
До начала полномасштабного вторжения Шпир регулярно выступал в эфирах медиахолдинга Медведчука и позиционировал себя как "эксперт", призывая к "демонтажу" Украины.
Сообщается, что Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения России был одним из первых пропагандистов, поддержавших действия российских оккупантов.
По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Фигурант признан виновным по трем статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
- изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда тоталитарных режимов.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.
Михаил Шпир — бывший редактор российского издания Сноб и украинского журнала Золотая каста. Активно писал для российского пропагандистского сайта Украина.ру. Также Шпир был гендиректором ООО "Управляющая компания "Системы".
- 19 марта 2021 года СБУ сообщила о подозрении пророссийскому "политическому эксперту".
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