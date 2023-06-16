Призывал к "демонтажу" Украины. Пропагандист с телеканалов Медведчука осужден на 10 лет

Пропагандист, "эксперт" с телеканалов Медведчука Михаил Шпир, который призывал уничтожить Украину, приговорен к 10 годам заключения. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

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Как отмечается, прокремлевский пропагандист Шпир прославлял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию Украины.

Он призывал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий.

До начала полномасштабного вторжения Шпир регулярно выступал в эфирах медиахолдинга Медведчука и позиционировал себя как "эксперт", призывая к "демонтажу" Украины.

Сообщается, что Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения России был одним из первых пропагандистов, поддержавших действия российских оккупантов.

По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Фигурант признан виновным по трем статьям:

- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

- изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда тоталитарных режимов.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Михаил Шпир — бывший редактор российского издания Сноб и украинского журнала Золотая каста. Активно писал для российского пропагандистского сайта Украина.ру. Также Шпир был гендиректором ООО "Управляющая компания "Системы".

19 марта 2021 года СБУ сообщила о подозрении пророссийскому "политическому эксперту".

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