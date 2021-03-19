СБУ сообщила о подозрении пророссийскому "политическому эксперту"

СБУ объявила о подозрении Михаилу Шпиру, публично призывавшему к расправам над участниками Революции достоинства и АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Михаил Шпир — бывший редактор российского издания Сноб и украинского журнала Золота каста. Активно писал для российского пропагандистского сайта Украина.ру. Также Шпир был гендиректором ООО "Управляющая компания "Системы".

Следствие утверждает, что "политический эксперт" целенаправленно продвигал российские нарративы, в выступлениях на российских телеканалах, в интервью пророссийским СМИ и в записях в соцсетях долгое время делал утверждения, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

Шпир пропагандировал идею неполноценности Украины и необходимости ее демонтажа, утверждает следствие. Он популяризировал идеи создания на месте Украины других субъектов и присоединения ее части к России.

Также Шпир публично призывал к расправам над участниками Революции достоинства и АТО/ООС и их семьями, утверждают в СБУ, глумился над религиозными символами и призывал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства, высказывал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике президента РФ Владимира Путина.

Шпира подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, в нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и так далее, в изготовлении и распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического режимов.

16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.

24 февраля СБУ задержала "политэксперта" Юрия Дудкина, ему сообщили о подозрении в госизмене.

Вчера, 18 марта, по месту фактического и временного проживания Шпира в Ивано-Франковске и Киеве прошли обыски.

Денис Юдин

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