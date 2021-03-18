"Призывал к расправам над ветеранами АТО". СБУ проводит обыски у фигуранта базы Миротворца

В Ивано-Франковске и Киеве сотрудники СБУ проводят обыски по месту фактического и временного проживания Михаила Шпира, который публично призывал к расправам над участниками Революции достоинства и АТО, а также выражал симпатии к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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Михаил Шпир — бывший редактор российского издания Сноб и украинского журнала Золота каста. Активно писал для российского пропагандистского сайта Украина.ру. Также Шпир был гендиректором ООО "Управляющая компания "Системы".

По данным сайта Миротворец, он был одним из кандидатов от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года. На сайте его называют антиукраинским пропагандистом и провокатором. В базу Миротворца Шпир попал за распространение информации антиукраинского содержания и разжигание межнациональной розни.

Шпир ведет активную деятельность в соцсетях. В августе 2020 года он записал провокационное видео в День независимости Украины, в котором оскорблял украинцев в вышиванках и ветеранов АТО. После этого во Львове на него было совершено нападение.

Правоохранители говорят, что Шпир публично призывал к расправам над участниками Майдана и АТО/ООС, а также их семьями. Он также писал насмешливые посты о смерти активистки Екатерины Гандзюк, "оскорбительно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства". Шпир, по данным правоохранителей, также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.

16 февраля СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.







Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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