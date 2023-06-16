Закликав до "демонтажу" України. Пропагандиста з телеканалів Медведчука засуджено на 10 років

Пропагандиста, "експерта" з телеканалів Медведчука Михайла Шпіра, який закликав знищити Україну, засуджено до 10 років ув'язнення. Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

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Як зазначається, прокремлівський пропагандист Шпір прославляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію України.

Він закликав до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій.

До початку повномасштабного вторгнення Шпір регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука та позиціонував себе як "експерт", закликаючи до "демонтажу" України.

Повідомляється, що Шпір ще 2020 року втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення Росії був одним із перших пропагандистів, який підтримав дії російських окупантів.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями:

- зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

- виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарних режимів.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Михайло Шпір — колишній редактор російського видання Сноб та українського журналу Золота каста. Активно писав для українського пропагандистського сайту Україна.ру. Також Шпір був гендиректором ТОВ "Керуюча компанія "Системи".

19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру проросійського "політичного експерта" Шпіру.

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