RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Закликав до "демонтажу" України. Пропагандиста з телеканалів Медведчука засуджено на 10 років

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 12:54
Закликав до
Михайло Шпір (Фото: СБУ)

Пропагандиста, "експерта" з телеканалів Медведчука Михайла Шпіра, який закликав знищити Україну, засуджено до 10 років ув'язнення. Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Як зазначається, прокремлівський пропагандист Шпір прославляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію України.

Він закликав до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій.

До початку повномасштабного вторгнення Шпір регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука та позиціонував себе як "експерт", закликаючи до "демонтажу" України.

Повідомляється, що Шпір ще 2020 року втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення Росії був одним із перших пропагандистів, який підтримав дії російських окупантів.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями:

- зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

- виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарних режимів.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Михайло Шпір — колишній редактор російського видання Сноб та українського журналу Золота каста. Активно писав для українського пропагандистського сайту Україна.ру. Також Шпір був гендиректором ТОВ "Керуюча компанія "Системи".

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбумихайло шпір
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 