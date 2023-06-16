Закликав до "демонтажу" України. Пропагандиста з телеканалів Медведчука засуджено на 10 років
Пропагандиста, "експерта" з телеканалів Медведчука Михайла Шпіра, який закликав знищити Україну, засуджено до 10 років ув'язнення. Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.
Як зазначається, прокремлівський пропагандист Шпір прославляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію України.
Він закликав до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій.
До початку повномасштабного вторгнення Шпір регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука та позиціонував себе як "експерт", закликаючи до "демонтажу" України.
Повідомляється, що Шпір ще 2020 року втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення Росії був одним із перших пропагандистів, який підтримав дії російських окупантів.
За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Фігуранта визнано винним за трьома статтями:
- зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;
- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
- виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарних режимів.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Михайло Шпір — колишній редактор російського видання Сноб та українського журналу Золота каста. Активно писав для українського пропагандистського сайту Україна.ру. Також Шпір був гендиректором ТОВ "Керуюча компанія "Системи".
- 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру проросійського "політичного експерта" Шпіру.
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