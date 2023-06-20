Контрразведка раскрыла агента РФ, который пытался завербовать военных летчиков – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту российских спецслужб, который пытался "переманить" украинских военных пилотов на сторону России.

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По данным контрразведки СБУ, подозреваемый – военный пилот в отставке, житель временно оккупированного Бердянска, — собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные украинских военных летчиков.

После начала полномасштабного вторжения России он связался с одним из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, с которым ранее проходил летное обучение, и предложил помощь в войне против Украины, утверждает СБУ.

Следствие считает, что подозреваемый, используя личные связи, составлял списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ, и собранные им сведения оккупанты планировали использовать для перевербовки украинских летчиков.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

В настоящее время фигурант скрывается на временно оккупированной территории Украины. Сотрудники СБУ проводят мероприятия по привлечению его к ответственности.

16 июня СБУ сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые по заказу российских пропагандистов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре.

17 июня СБУ сообщила о подозрении соратнику главаря террористической группировки Вагнер, кремлевскому политтехнологу Александру Малькевичу.

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