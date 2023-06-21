Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующее видео.
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"Наши специалисты в контрнаступлении освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ", – говорится в сообщении.
Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:
- 11 танков,
– 2 САУ,
– 2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик,
– 3 единицы автомобильной техники.
- Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения начала досудебное расследование почти в 92 000 уголовных производств, связанных с военной агрессией РФ против Украины. Из них продолжается следствие по около 43 000 дел, касающихся именно нарушений Россией законов и обычаев войны.
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