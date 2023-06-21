RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Військові контррозвідники СБУ знищили 21 одиницю техніки окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 17:57
Скриншот з відео
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю техніки російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, опублікувавши відповідне відео.

"Наші специ у контрнаступі звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:

– 11 танків,
– 2 САУ,
– 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик,
– 3 одиниці автомобільної техніки.

  • Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування у майже 92 000 кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України. З них наразі триває слідство у близько 43 000 справ, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни. 
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 