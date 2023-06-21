Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю техніки російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, опублікувавши відповідне відео.

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"Наші специ у контрнаступі звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:

– 11 танків,

– 2 САУ,

– 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик,

– 3 одиниці автомобільної техніки.

Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування у майже 92 000 кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України. З них наразі триває слідство у близько 43 000 справ, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни.

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