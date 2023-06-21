СБУ: Постанова про арешт Путіна та Львової-Бєлової — це тільки початок, відкрито 92 000 справ

Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення розпочала досудове розслідування у майже 92 000 кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України. З них наразі триває слідство у близько 43 000 справ, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що розслідування злочинів РФ є надзвичайно важливим і для українців, і для всього світу.

За його словами, Служба не просто фіксує ці злочини, а виконує всі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства, щоб рано чи пізно всі російські злочинці постали перед судом.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії.

За словами Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, зокрема понад 25 командувачам окремих родів військ і армій.

Встановлюються і конкретні виконавці злочинів, зазначили в СБУ. Наприклад, оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні цього року і по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22, повідомили у спецслужбі.

"Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна та львової-бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю", – підкреслив Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються й міжнародні структури, які розслідують і окремі кейси, і "магістральне" провадження про російську агресію проти України.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

Російський диктатор Путін може взяти участь у саміті БРІКС у серпні 2023 року. Парламентська опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна.

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