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Путін після видачі ордера на арешт не виїжджав із РФ, бо не почувається у безпеці – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 14:44
Путін після видачі ордера на арешт не виїжджав із РФ, бо не почувається у безпеці – росЗМІ - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін перестав виїжджати за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на його арешт як військового злочинця. Про це пише видання Верстка з посиланням на джерела, які кажуть, що Путін не почувається у безпеці.

За два з половиною місяці після видачі ордера Путін жодного разу не залишав межі Росії. Востаннє він робив це 2022 року — 19 грудня диктатор їздив до Мінська. До цього, з початку повномасштабного вторгнення, Путін виїжджав за межі Росії 10 разів, зокрема для участі у саміті Шанхайської організації співпраці, що проходив у середині вересня в Узбекистані.

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що Путін не поїде на саміт ШОС до Індії.

"Якщо Путін не поїде в Індію, то це через ордер, зрозуміло", – повідомило виданню обізнане джерело в нелегітимній Держдумі. На його думку, диктатор не почувається досить захищеним, зокрема через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе. "У всякому разі, таку думку транслюють у кулуарах Кремля. Відчуття безпеки (у Путіна) немає", – додало джерело.

Саміт ШОС, який на початку липня мав пройти в Делі очно, перевели в онлайн-формат на тлі видачння ордера на арешт Путіна. Захід в онлайн-форматі проводили лише один раз в історії – 2020 року через епідемію коронавірусу. У 2021 році зустріч відбулася вже у очному форматі у Душанбе. Путін на неї не приїхав, бо перебував на самоізоляції (за офіційною версією, через спалах ковіду серед найближчого оточення).

  • 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у співучасті у викраденні українських дітей.
  • Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року.

Читайте також: Атака дронів на Москву підриває впевненість Путіна у своїй безкарності – СтратКом

Вадим Ребрина
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володимир путінмксШОС
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