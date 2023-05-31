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Путин после выдачи ордера на арест не выезжал из РФ. Не чувствует себя безопасно – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 14:44
Путин после выдачи ордера на арест не выезжал из РФ. Не чувствует себя безопасно – росСМИ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин перестал выезжать за границу после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест как военного преступника. Об этом пишет издание Верстка со ссылкой на источники, которые говорят, что Путин не чувствует себя в безопасности.

За два с половиной месяца после выдачи ордера Путин ни разу не покидал пределы России. Последний раз он делал это в 2022 году — 19 декабря диктатор ездил в Минск. До этого, с начала полномасштабного вторжения, Путин выезжал за пределы России 10 раз, в частности, для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходившем в середине сентября в Узбекистане.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что Путин не поедет на саммит ШОС в Индию.

"Если Путин не поедет в Индию — то это из-за ордера, разумеется", — сказал изданию высокопоставленный источник в нелегитимной Госдуме. По его мнению, диктатор не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе из-за недавних атак беспилотников на Москву, и старается минимизировать риски для себя. "Во всяком случае, такую мысль транслируют в кулуарах Кремля. Ощущения безопасности (у Путина) нет", – добавил источник.

Саммит ШОС, который в начале июля должен был пройти в Дели очно, перевели в онлайн-формат на фоне выдачи ордера на арест Путина. Мероприятие в онлайн-формате проводили только один раз в истории — в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. В 2021 году встреча прошла уже в очном формате в Душанбе. Путин на нее не приехал, потому что находился на самоизоляции (по официальной версии, из-за вспышки ковида в ближайшем окружении).

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 
  • Парламентская оппозиция Южно-Африканской Республики заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот прилетит в ЮАР на саммит лидеров БРИКС в августе 2023 года. 

Читайте также: Атака дронов на Москву подрывает уверенность Путина в своей безнаказанности – СтратКом

Вадим Ребрина
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владимир путинмусШОС
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